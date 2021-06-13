أسعار الذهب في لبنان اليوم(آخر تحديث)

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

شهدت أسعار الذهب في لبنان، ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المبكرة صباح الأحد 13 يونيو 2021، رغم التراجع العالمي في أسعار المعدن الأصفر.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 92309 ليرة (60.41 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالبلاد) ليسجل نحو 80772 ليرة (52.86 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، ليسجل 69233 ليرة (45.31 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان سجل جرام 14 نحو 53847 ليرة (35.42 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 46154 ليرة (30.21 دولار).

وعن سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 646178 ليرة (422.89 دولار)، فيما سجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 2870807 ليرة (1,879 دولار).

وانخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات يوم الجمعة، نهاية تداولات الأسبوع في البورصات العالمية متأثرة بارتفاع الدولار في الوقت الذي يراهن فيه بعض المستثمرين على أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة مؤقتة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1881.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1407 بتوقيت جرينتش، ثم تراجع إلى مستوى 1876.87 دولار خلال التعاملات المبكرة من صباح أمس السبت، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1883.30 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.4%، مما يقلص الإقبال على المعدن بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية في تي.دي سكيوريتيز إن بيانات التوظيف ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أخفقت في دفع الذهب فوق مستوى 1900 دولار، مما يشير إلى تباطؤ تدفقات التحوط من التضخم في نفس الوقت الذي كانت تنخفض فيه التدفقات الحاضرة، وتابع: "نتيجة لذلك، سيتكبد الذهب خسائر".