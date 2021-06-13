شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات أمير الشرقية .. توقيع اتفاقية إنشاء وحدة تطوع نموذجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حفظهم الله لدعم الأعمال التطوعية وإتاحة الفرصة للمتطوعين في المنطقة بالمشاركة في الفرص التطوعية من خلال منصة التطوع حيث وجه سموه بإنشاء وحدة للتطوع في إمارة المنطقة الشرقية للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 والوصول إلى مليون متطوع وفق مستهدفات الرؤية.

ووقع وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد ووكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشئون التنموية المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي اتفاقية إنشاء وحدة تطوع نموذجية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل والأستاذة مشاعل آل مبارك مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية وأبتسام الحميزي مساعد مدير عام فرع المنطقة الشرقية للتنمية وحمد العنزي مدير المشاريع في الإدارة العامة للتطوع وصالح الباحوث مدير مكتب وكيل الوزارة لتنمية المجتمع.