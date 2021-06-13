شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي» : إيقاف 36 مخالفا لنظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (36) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (18) مواطنًا و (18) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية والصومالية، ارتكبوا مخالفات رعي (698) رأسًا من الإبل و (2690) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.