شكرا لقرائتكم خبر عن "آل الشيخ" يبحث جهود مكافحة التطرف مع وزير الارشاد الافغاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يلتقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، وزير الارشاد والحج والأوقاف بأفغانستان الشيخ محمد قاسم حليمي والوفد المرافق له وعدد من المسؤولين.

ويناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات الإسلامية ورؤية البلدين في مكافحة التطرف والغلو والإرهاب، وتعزيز فهم الخطاب الديني المعتدل القائم على الوسطية والاعتدال، والتعاون في مجالات العناية بالمساجد وتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة وعقد اللقاءات والمؤتمرات، والاستفادة من تجربة المملكة في خدمة القرآن الكريم ونشر السنة والعناية ببيوت الله والدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال.