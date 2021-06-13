ثور يتجول في شوارع جدة ويهاجم المارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - جدة

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تجول ثور هائج في أحد شوارع محافظة جدة.

ارتباك المرور

ووثق مقطع الفيديو، الثور خلال تجوله بالشارع وسط ملاحقة قائد إحدى المركبات له لإيقاف حركته، قبل أن يُهاجم سائق دراجة أثناء سيره بأحد الشوارع.

وتسبب الثور في إرباك حركة السير والمركبات بعد تجوله العشوائي وسط المركبات والمارة بأحد شوارع جدة.

كما ظهر الثور في المقطع يهاجم أحد المارة على دراجة هوائية.

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