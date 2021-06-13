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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13 تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 13 يونيو 2021، استقراراً بالتزامن مع عطلة الأسواق العالمية. وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 226.30 ريال (60.35 دولار). الذهب عيار 21 وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 عند 198.01 ريال (52.80 دولار). كما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 169.73 ريال (45.26 دولار). وسجل عيار 14 نحو 132.01 ريال (35.20 دولار).

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