شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف 136 شخصًا منهم موظفين بعدة وزارات في قضايا فساد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ، اليوم الأحد، عن إيقاف 136 شخصًا منهم موظفين بعدة وزارات في قضايا فساد، خلال شهر شوال.

وأوضحت الهيئة، أنها باشرت خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهم في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 136 مواطن ومقيم منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت الهيئة أن ذلك لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، لافتة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.