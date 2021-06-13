شكرا لمتابعة خبر عن زوج يطالب بتعويض من زوجته بعدما أحرقت يده بكوب شاي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تسبب نقاش حاد بين زوجين في سكب الزوجة كوب شاي ساخن على يدي زوجها، مما أدى إلى إصابته بحروق؛ ليطالب الزوج في دعوى قضائية بتعويض من زوجته ومعاقبتها جراء فعلتها.

وأوضحت الزوجة أنها قامت بذلك دفاعا عن نفسها؛ حيث كانت تحاول صد الزوج الذي انهال عليها بدفعها بقوة، ولم يكن منها إلا أن وجدت أمامها كوب الشاي، وقامت بسكبه على يده كعقاب لما فعل بها.

وقال مستشاريون قانونيون، أن القضايا الزوجية عادة ما تنتهي بصلح، وأغلبها يكون قد قام على أخطاء من الطرفين، وهذه القضية إذا لم يتضرر الزوج بضرر واضح، ويكون لديه تقرير طبي يثبت نسبة الجروح، فلا يحق له رفع قضية تعويض على الزوجة، ولكن يحق له أن يطالب بأخذ تعهد عليها بعدم تكرار هذه الواقعة، بحسب صحيفة "الوطن" .