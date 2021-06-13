شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس.

وأوضح معاليه أن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية خصوصًا في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي ستحافظ بإذن الله على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، مشيدًا بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة، حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.