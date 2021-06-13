الصحة تعقد اليوم مؤتمرًا بشأن أحدث مستجدات كورونا بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، ويتناول فيه منحنى الإصابات والوضع الوبائي ومعدل الحالات النشطة والحرجة وأهمية الإجراءات الاحترازية السارية للوقاية من الفيروس، وذلك بحضور المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن بن محمد الحسين.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، عبر حسابها بموقع تويتر، إن المؤتمر يتناول الأوضاع العاليمة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمؤشرات الوبائية وآخر المستجدات بشأن اللقاح، والرد عن أبرز الاستفسارات والإحصائيات والخدمات المتاحة، فيما يتناول المتحدث الرسمي لوزارة التجارة البروتوكولات الوقائية المتحدثة للقطاع التجاري ونتائج مراقبة إلتزام المنشآت التجارة بالاحترازات.

أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 15 مليونًا و582 ألفًا و558 جرعة حتى الآن، وحذّرت الوزارة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

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