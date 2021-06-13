«الصخري»: يوما 20 و21 يونيو الأطول نهارًا بالسعودية للعام الجاري

الرياض - محمد عبدالله - قال المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، إنّ أطول نهار سيمر على المملكة هذا العام سيكون يومي الأحد والاثنين ١٠ و ١١ ذوالقعدة ١٤٤٢ الموافق ٢٠ و ٢١ يونيو ٢٠٢١، مشيرًا إلى أنه موعد بداية فصل الصيف فلكيًا.

وقال الصخري عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أطول نهار يمر على المملكة هذا العام سيكون يومي الأحد والإثنين ١٠ و ١١ ذوالقعدة ١٤٤٢ الموافق ٢٠ و ٢١ يونيو ٢٠٢١ وهو موعد بداية فصل الصيف فلكيًا».

وأضاف: «وبعد ذلك تبدأ رحلة تزايد الليل وتناقص النهار حتى تنتهي في ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٣ الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ وهو ما يسمى بالانقلاب الشتوي».

اقرأ أيضًا:

«الصخري» يوضح موعد بداية فصل الصيف ونهايته فلكيًا

«الصخري» يوضح خصائص «رياح البوارح» والأماكن التي تتعرض لها بالمملكة

«الصخري» يتوقع هطول أمطار وعواصف ترابية اليوم على بعض الأماكن