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الصحة: 4 فوائد لمستشفى العيون الافتراضية منها الحفاظ على الخصوصية

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الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت وزارة الصحة 4 فوائد لعيادات مستشفى العيون الافتراضية بجدة، والتي يتم فيها الكشف علي العيون عن بُعْد لتجنب الإصابة بالعدوي.

وقالت الصحة في إنفوجراف توضيحي، إنَّ تلك الفوائد تتمثل في الآتي:

  • الحفاظ على الخصوصية.
  •  توفير الجهد.
  • سهولة الاستخدام.
  • الحماية من التعرض للعدوي.
  • الحد من تفشي فيروس .

ودعت الوزارة المستخدمين بحجز الموعد من خلال تطبيق "صيدلية مستشفى العيون بجدة" ومتابعة الحجز من خلال تطبيق "صحتي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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