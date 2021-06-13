الصحة: 4 فوائد لمستشفى العيون الافتراضية منها الحفاظ على الخصوصية

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت وزارة الصحة 4 فوائد لعيادات مستشفى العيون الافتراضية بجدة، والتي يتم فيها الكشف علي العيون عن بُعْد لتجنب الإصابة بالعدوي.

وقالت الصحة في إنفوجراف توضيحي، إنَّ تلك الفوائد تتمثل في الآتي:

الحفاظ على الخصوصية.

توفير الجهد.

سهولة الاستخدام.

الحماية من التعرض للعدوي.

الحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الوزارة المستخدمين بحجز الموعد من خلال تطبيق "صيدلية مستشفى العيون بجدة" ومتابعة الحجز من خلال تطبيق "صحتي".

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