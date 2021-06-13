الصحة: 4 فوائد لمستشفى العيون الافتراضية منها الحفاظ على الخصوصية

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت وزارة الصحة 4 فوائد لعيادات مستشفى العيون الافتراضية بجدة، والتي يتم فيها الكشف علي العيون عن بُعْد لتجنب الإصابة بالعدوي.
وقالت الصحة في إنفوجراف توضيحي، إنَّ تلك الفوائد تتمثل في الآتي:
- الحفاظ على الخصوصية.
- توفير الجهد.
- سهولة الاستخدام.
- الحماية من التعرض للعدوي.
- الحد من تفشي فيروس كورونا.
ودعت الوزارة المستخدمين بحجز الموعد من خلال تطبيق "صيدلية مستشفى العيون بجدة" ومتابعة الحجز من خلال تطبيق "صحتي".
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