الصحة تطالب بالإبلاغ عن الأعراض المرضية قبل تلقي لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» يستدعي إبلاغ الطبيب في حالة الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح مع إمكانية تأجيل الحصول عليه بالنسبة لمن تزيد درجة الحرارة لديه عن حد معين وذلك ضمن الإرشادات التي تقدمها الوزارة بخصوص تلقي اللقاح».

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لوزارة الصحة عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تساءل فيه أحد المستفيدين عن ضوابط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وردت الوزارة قائلة: ينصح بتأجيل اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى)، كما ينبغي إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 15 مليونًا و582 ألفًا و558 جرعة حتى الآن، كما حذرت من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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