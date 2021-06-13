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«الحصيني» يتوقع أمطارًا متفاوتة وحبات بَرَد على عدة مناطق

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الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، الأحد، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على عدة مناطق في المملكة ودول عربية أخرى.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الأحد 1442/11/3هـ إن شاء الله أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وجنوب مكة وأجزاء من سلطنة عمان ومرتفعات اليمن».

كما أشار في توقعاته إلى نشاط رياح البوارح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق واسعة من الشرقية والرياض والخليج وصولًا لنجران.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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