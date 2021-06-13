الأرصاد تنبه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أنَّ الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

وكان قد توقَّع المركز في تقريره اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدّي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، كما يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.

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