المرور: احتساب الرسوم والغرامات متاحة بنظام البنوك المالي

الرياض - محمد عبدالله - قال المرور السعودي، إن النظام المالي للبنوك يزود قائد المركبات بالمبلغ المطلوب منهم كرسوم تجدد رخصة السير وذلك باحتساب الرسوم والغرامات، وذلك في حالة رغبة المستفيد في التأكد من سحب مبلغ زائد عن المطلوب من عدمه عند إتمام إجراءات التجديد، وذلك ردا على شكوى بشأن «سحب زائد» لتجديد الرسوم.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب المرور السعودي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: تم سحب مبلغ زيادة من حسابي البنكي عن تجديد رخصة سير الرجاء إفادتنا كم المبلغ المستحق عن تجديد رخصة السير، علما بأن تاريخ الانتهاء 1440 ، وتم التجديد لتاريخ 1444، وقد خصم ٩٠٠ ريال اذا ممكن نعرف السبب

ويمكن لقائدي المركبات، طلب إيصال كارت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها لهم في حال كان لديهم عنوان وطني، وذلك عبر خدمة «واصل»؛ بهدف التسهيل عليهم. كما يمكن سداد رسوم الرسوم والمخالفات و إجراء الفحص الفني والتأمين، ويمكن تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص بهم في بوابة أبشر وللمستفيدين الاطلاع على مجمل مخالفاتهم من خلال حسابهم البنكي.