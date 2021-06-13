شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / «نزاهة ».. إيقاف 136 مواطن ومقيم في 7 وزارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​ باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۹۱٤) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٥٦۲) متهم في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۱۳٦) مواطن ومقيم منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.