الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

تعرف على موعد بدء التشغيل الفعلي لمواقف السيارات الذكية في مشروع الدمام

متابعات الخليج 365 - الدمام

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن آخر التطورات المتعلقة بتشغيل المرحلة الأولى من عقدي إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية في مدينة الدمام وبمدينة الظهران والخبر لمدة 25 سنة (بقيمة إيجارية إجمالية تقدر بمليار ومائتين وثلاثة وأربعين مليون ريال).

تنفيذ المشروع

ويتم تنفيذ المشروع من قبل إحدى الشركات التابعة لمجموعتها والمتمثل في بدء التشغيل التجريبي (المجاني) للمرحلة الأولى من تشغيل مواقف السيارات الذكية بمشروع مدينة الدمام والذي يشمل (وسط مدينة الدمام).

التشغيل الفعلي

كما سيتم التشغيل الفعلي (برسوم) بدءاً من الأول من يوليو 2021م وسينعكس على إيرادات الشركة للنصف الثاني من العام ٢٠٢١م، علماً أن المشروع يستهدف تشغيل 19078 موقفاً لكل من مدينة الدمام ومدينة الخبر والظهران عند اكتمال تشغيل كامل المشروع.



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