مكافحة الفساد: إيقاف 163 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون في 7 وزارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت التحقيق في شهر شوال مع (562) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (136) مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

تنفيذ 914 جولة رقابية

وأضافت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، في بيان لها اليوم الأحد، بأن ذلك تم من خلال مباشرتها اختصاصاتها ومهماتها من خلال (914) جولة رقابية، كاشفة أنه يتم الآن التحقيق مع الموقوفين، ويجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المساهمة في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام والحفاظ عليه، وذلك من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

الهاتف المجاني: 980

البريد الإلكتروني:

[email protected]

الفاكس: 0114420057



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