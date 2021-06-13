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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: النماص وتنومة ورجال ألمع ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وكانت قد هطلت أمس أمطارٌ غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات محايل عسير، ومراكز: حسوة والجرف وسنومة وتهامتَي بللحمر وبللسمر.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 09:57 AM
تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية وتستمر لـ 6 مساءًبعد هطولات السبت.. عسير على موعد مع حالة سحب ورياح
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: النماص وتنومة ورجال ألمع ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وكانت قد هطلت أمس أمطارٌ غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات محايل عسير، ومراكز: حسوة والجرف وسنومة وتهامتَي بللحمر وبللسمر.
، بعد هطولات السبت.. عسير على موعد مع حالة سحب ورياح ،
المصدر : الخليج 365
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