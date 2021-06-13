محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 272491 إصابة. وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 200273 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15582 حالة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة. كورونا في مصر.. 711 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 35 وفاة إضافية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-13 سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 272491 إصابة. وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 200273 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15582 حالة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة. 13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 08:25 AM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 272491 إصابة. وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 200273 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15582 حالة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة. ، كورونا في مصر.. 711 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 35 وفاة إضافية ،

المصدر : الخليج 365

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