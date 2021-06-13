، حالة تستمر حتى 6 مساء.. سحب رعدية ورياح نشطة على جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعديةً على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.