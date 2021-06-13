مختص يوضح أعراض وعلامات تحذيرية للإصابة بـ السكتة القلبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض الدكتور هيثم العنزي، بعض العلامات التحذيرية والأعراض التي تزيد من احتمال الإصابة بالسكتات والجلطات القلبية.

وقال العنزي، خلال حلقة برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” إن العلامات التي تُشير للإصابة بالسكتة القلبية أو الجلطة يمكن تصنيفها إلى قسمين؛ أحدهما أشياء مُكتسبة مثل الدخول في بعض المشاكل الاجتماعية وضعف عضلة القلب وضعف تكوين القلب.

سرعة مراجعة الطبيب

وأضاف أن القسم الثاني عبارة عن أشياء وراثية تتعلق بالجينات التي توارثها الشخص من أسرته، مبيناً أن السكتة القلبية تختلف عن الجلطة بأنها تحدث فجأة ودون أي سبب صحي سابق.

ونوه إلى أن هناك أعراضاً للإصابة بالسكتة أو الجلطة تتطلب سرعة مراجعة الطبيب مثل الإغماءات المفاجئة، موضحاً أن عوامل الخطر لدى الأطفال بالنسبة للقلب لا تختلف عن الكبار وبينها الإغماء المفاجئ أو حدوث حالات وفاة مفاجئة بالعائلة دون سبب واضح.

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