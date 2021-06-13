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تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (عسير، وجازان، وجنوب مكة)، وأجزاء من سلطنة عمان، ومرتفعات اليمن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع نشاط رياح البوارح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق واسعة من الشرقية والرياض والخليج وصولًا لنجران".
وتابع: "المدينة تسجل المركز الخامس على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية وعرفات/مكة تسجل المركز "15".
وأردف: "أجواء لطيفة على الوسطى والشمالية والشرقية".
واستطرد: "أقل حرارة في المملكة الساعة (4:40) فجر اليوم الأحد 3/ 11/ 1442هـ سبت العلايا (16 °C)، الرياض (29°C)، الأعلى جدة (33°C)، والغبار في طريقه إلى نجران"
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 08:39 AM
قال: أجواء لطيفة على الوسطى والشمالية والشرقية وحرارة المدينة الخامسة عالميًّاأمطار بهذه المناطق و"البوارح" تغزو الرياض.. "تقلبات الأحد" بتوقيع "الحصيني"
تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (عسير، وجازان، وجنوب مكة)، وأجزاء من سلطنة عمان، ومرتفعات اليمن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع نشاط رياح البوارح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق واسعة من الشرقية والرياض والخليج وصولًا لنجران".
وتابع: "المدينة تسجل المركز الخامس على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية وعرفات/مكة تسجل المركز "15".
وأردف: "أجواء لطيفة على الوسطى والشمالية والشرقية".
واستطرد: "أقل حرارة في المملكة الساعة (4:40) فجر اليوم الأحد 3/ 11/ 1442هـ سبت العلايا (16 °C)، الرياض (29°C)، الأعلى جدة (33°C)، والغبار في طريقه إلى نجران"
، أمطار بهذه المناطق و"البوارح" تغزو الرياض.. "تقلبات الأحد" بتوقيع "الحصيني" ،
المصدر : الخليج 365
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