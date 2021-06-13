، قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى ،

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أعلن قادة مجموعة السبع، عن "إعلان خليج كاربيس" بشأن الصحة، متعهدين بالتزامهم باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى.
ونشرت رئاسة الحكومة البريطانية بيانًا يحدد سلسلة من الالتزامات لمنع أي تكرار للدمار البشري والاقتصادي كالناجم عن فيروس كورونا.
وسيتم الإعلان عن تقرير بعنوان "مهمة 100 يوم للاستجابة للتهديدات الوبائية المستقبلية"؛ حيث يحتوي على توصيات حول كيفية استجابة الحكومات بسرعة لأي تفشٍّ وبائي في المستقبل.
وتشمل هذه التوصيات تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لأي مرض إلى أقل من 100 يوم، والالتزام بتعزيز شبكات المراقبة العالمية، بالإضافة إلى دعم إصلاح وتقوية منظمة الصحة العالمية.
قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرىوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-13
أعلن قادة مجموعة السبع، عن "إعلان خليج كاربيس" بشأن الصحة، متعهدين بالتزامهم باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى.
ونشرت رئاسة الحكومة البريطانية بيانًا يحدد سلسلة من الالتزامات لمنع أي تكرار للدمار البشري والاقتصادي كالناجم عن فيروس كورونا.
وسيتم الإعلان عن تقرير بعنوان "مهمة 100 يوم للاستجابة للتهديدات الوبائية المستقبلية"؛ حيث يحتوي على توصيات حول كيفية استجابة الحكومات بسرعة لأي تفشٍّ وبائي في المستقبل.
وتشمل هذه التوصيات تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لأي مرض إلى أقل من 100 يوم، والالتزام بتعزيز شبكات المراقبة العالمية، بالإضافة إلى دعم إصلاح وتقوية منظمة الصحة العالمية.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
08:19 AM
بيان يحدد سلسلة من الالتزامات لمنع أي تكرار للدمار البشري والاقتصادي
أعلن قادة مجموعة السبع، عن "إعلان خليج كاربيس" بشأن الصحة، متعهدين بالتزامهم باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى.
ونشرت رئاسة الحكومة البريطانية بيانًا يحدد سلسلة من الالتزامات لمنع أي تكرار للدمار البشري والاقتصادي كالناجم عن فيروس كورونا.
وسيتم الإعلان عن تقرير بعنوان "مهمة 100 يوم للاستجابة للتهديدات الوبائية المستقبلية"؛ حيث يحتوي على توصيات حول كيفية استجابة الحكومات بسرعة لأي تفشٍّ وبائي في المستقبل.
وتشمل هذه التوصيات تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لأي مرض إلى أقل من 100 يوم، والالتزام بتعزيز شبكات المراقبة العالمية، بالإضافة إلى دعم إصلاح وتقوية منظمة الصحة العالمية.
، قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى ،
المصدر : الخليج 365
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