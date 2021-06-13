محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 12.021 إصابة جديدة و359 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 33.272.062 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 596.971 حالة وفاة. 13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 08:21 AM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الولايات المتحدة تسجل 12.021 إصابة جديدة و359 حالة وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجل 12.021 إصابة جديدة و359 حالة وفاة بكورونا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 12.021 إصابة جديدة و359 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 33.272.062 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 596.971 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجل 12.021 إصابة جديدة و359 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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