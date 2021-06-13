محمد بن مسعود - الدمام - تُصحب بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتَي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنوّرة. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً. 13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 08:17 AM تُصحب بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية "الوطني للأرصاد": موجة حارة على محافظتَي بدر وينبع "الوطني للأرصاد": موجة حارة على محافظتَي بدر وينبع نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتَي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنوّرة. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً. الكلمات المفتاحية ، "الوطني للأرصاد": موجة حارة على محافظتَي بدر وينبع ،

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