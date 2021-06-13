شكرا لمتابعة خبر عن السيطرة على 90% من حريق منتزه الأمير سلطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بعسير، حتى الآن، من السيطرة على 90% من الحريق الذي نشب في منتزه الأمير سلطان جنوبي أبها، مساء أمس السبت.

وبدأت أعمال السيطرة على الحريق منذ الساعة 11 مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم الأحد.

وتستمر فرق الدفاع المدني بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في أعمال التبريد لأشجار العرعر المتواجدة بالمنطقة.

ولم يسفر الحريق عن أيه إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على السطح النباتي.