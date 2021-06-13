إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج «اليوم»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج ابتداءً من الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد وحتى الساعة العاشرة مساء من يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 هـ، مؤكدة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لـحج 1442هـ للفئات التالية: (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وأكدت أن تقنين أعداد الحج لهذا العام جاءت للتأكيد على ضمان صحة وسلامة وأمن الحجاج.

ومن جانبه قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط إنه سيتمّ إتاحة التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج على مرحلتين، حتَّى لا يكون هناك ضغط كبير على عملية التسجيل، موضحًا أنَّ الدول الإسلامية تفهَّمت ضوابط الحج التي تمَّ إعلانها.