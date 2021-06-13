15 مطلوبًا بقبضة الأمن العام.. والتهم سلب وسير عكس الاتجاه

الرياض - محمد عبدالله - استعرض الأمن العام، اليوم السبت، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «في قبضة رجال الأمن»، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأوضح الأمن العام أنه تم القبض على مقيم من الجنسية النيبالية يقود شاحنة عكس اتجاه السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

كما تم القبض على مواطن قام بارتكاب عدد من جرائم السلب، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، وقدرت قيمة المسروقات بسبعة عشر ألف ريال.

وقبض رجال الأمن أيضًا على مواطنين وخمسة وافدين من الجنسية اليمنية، تورطوا في استدراج أحد المواطنين بعد إيهامه بإبرام صفقة تجارية معه وطلبوا من إحضار المبلغ المالي المتفق عليه وقدره مليونان و300 ألف ريال وعند إحضاره المبلغ قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتكبيله وسلب المبلغ المالي منه.

وقام رجال الأمن كذلك بالقبض على مواطنين، قام أحدهما بارتكاب عدة مخالفات مرورية تمثلت في ممارسة التفحيط وعكس اتجاه السير معرضًا مستخدمي الطريق للخطر، فيما وثق الآخر ما يقوم به وقام بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقى رجال الأمن كذلك القبض على أربعة مواطنين ارتكبوا خمسة جرائم، تمثلت في الاعتداء على عمال محطات الوقود وسلب مبالغ مالية منهم تحت تهديد السلاح الأبيض.