السديس: «روبوتات» تعمل بالذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن

الرياض - محمد عبدالله - أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس أن هناك «روبوتات» قادمة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال السديس، في تصريحات لـ"الإخبارية"، أنه سيتم استخدام "الروبوت" الذكي لتوزيع ماء زمزم على ضيوف الرحمن لمنع الملامسة، مشيرًا إلى قرار سابق حيث تمت الاستعانة بـ"الروبوت" المعقّم للحفاظ على صحة الحجاج، والحيلولة دون إصابتهم بأية أمراض.

وتابع: لقد استبشر المسلمون بقرار إتاحة الفرصة لأداء فريضة الحج، وفق ضوابط وآليات محددة، وقد جمع هذا القرار الموفق بين اثنين من مقاصد الشريعة، وهما إقامة الشعيرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حفاظًا على صحة الإنسان وسلامة الأنفس البشرية.

وأضاف السديس: أعدت رئاسة شئون الحرمين خطة موسمية وتشغيلية وتنفيذية لمواجهة تحور سلالات فيروس "كورونا المستجد"، حيث تم الاستعداد بـ10 آلاف موظف لإتمام حج هذا العام بأفضل صورة، كما تمت الاستعانة بالتقنية الحديثة لتقديم موسم حج استثنائي.

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