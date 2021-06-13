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كشف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول تداول مقطع فيديو لطفل تعرض لاغتصاب.
وقال المركز عبر حسابه على موقع تويتر، ردًا على مغرد: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.
وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق #انقدوا_الطفل_المغتصب حيث اعتلى الهاشتاج الترند، طالبوا فيه بإنزال أقصى العقوبات.مركز بلاغات العنف الأسري وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
"العنف الأسري": تابَعَنا بلاغ تداول مقطع فيديو اغتصاب طفل بشبكات التواصلذياب الشمري الخليج 365 2021-06-13
كشف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول تداول مقطع فيديو لطفل تعرض لاغتصاب.
وقال المركز عبر حسابه على موقع تويتر، ردًا على مغرد: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.
وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق #انقدوا_الطفل_المغتصب حيث اعتلى الهاشتاج الترند، طالبوا فيه بإنزال أقصى العقوبات.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
02:04 AM
المركز أكد أنه باشر التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة
كشف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول تداول مقطع فيديو لطفل تعرض لاغتصاب.
وقال المركز عبر حسابه على موقع تويتر، ردًا على مغرد: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.
وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق #انقدوا_الطفل_المغتصب حيث اعتلى الهاشتاج الترند، طالبوا فيه بإنزال أقصى العقوبات.
، "العنف الأسري": تابَعَنا بلاغ تداول مقطع فيديو اغتصاب طفل بشبكات التواصل ،
المصدر : الخليج 365
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