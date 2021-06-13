شكرا لمتابعة خبر عن أمن الدولة تحيي ذكرى استشهاد رجل أمن خلال مواجهة إرهابيين بالعوامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أحيت رئاسة أمن الدولة، اليوم الأحد، ذكرى استشهاد رجل أمن، استشهد أثناء مواجهة عناصر إرهابية في العوامية بالقطيف.

وأوضحت رئاسة أمن الدولة، أنه في مثل هذا اليوم من عام ١٤٣٨هـ، استُشهد، وكيل رقيب/ حسن مرزوق هادي السبيعي.

وأشارت إلى أن السبيعي كان أحد الأبطال الذين وقفوا في وجه الإرهاب، أثناء مواجهة العناصر الإرهابية بحي المسورة في بلدة العوامية، تغمده الله بواسع رحمته.