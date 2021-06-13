«الأرصاد» عن طقس الأحد: رياح مغبرة وسحب ممطرة على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، الأحد، تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، على المنطقة الشرقية، خاصة خلال فترة النهار، ما قد يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأحد، نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم، وأجزاء من منطقة حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، فيما توقع طقسًا شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.