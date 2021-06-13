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جازان.. 28 فرقة ميدانية لتقديم اللقاح لكبار السن بالمنازل

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الدمام - شريف احمد - خصصت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان ممثلة بإدارة المراكز الصحية 28 فرقة صحية ميدانية تعمل على تنفيذ جولات وزيارات منزلية، لتقديم خدمة لقاح فيروس " كوفيد 19 " لكبار السن.

وأوضحت صحة جازان أن الفرق الصحية بدأت في تنفيذ زياراتها الميدانية اليومية، لتقديم اللقاح ضد فيروس كورونا للمستفيدين ممن تفوق أعمارهم " 60 " عاماً وفق معايير محددة تضمن تقديم الخدمة للمستفيدين في منازلهم.

وأكدت حرصها على استمرارية التوسع في تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا لتشمل المواطنين والمقيمين بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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