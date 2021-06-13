شكرا لقرائتكم خبر عن قصر «حج 42» على المواطنين والمقيمين داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

سلامة الحجيج

وأكدت الوزارة، أمس، أن حكومة المملكة تولي دوما سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصا بالغا وعناية تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها، امتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، إذ تشرفت المملكة خلال السنوات العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج.

تحورات الفيروس

وقالت إنه وفي ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له، فقد عملت الجهات المختصة - صحيا وتنظيميا - على المتابعة الدقيقة للوضع الصحي العالمي، من أجل ضمان تأدية مناسك الحج وتيسيرها وفق نموذج أمثل، في ظل المستجدات المتسارعة المصاحبة لذلك الوباء، ومدى تقدم دول العالم في تحصين مواطنيها والمقيمين فيها، وعدد الإصابات فيها، مع استصحاب التحذيرات من خطورة ازدياد تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية، الصادرة من منظمة الصحة العالمية، ومن الجهات المعنية في المملكة وفي عديد من الدول.

متطلبات ومعايير

وأضافت الوزارة: إنه نظرا لطبيعة الحشود في فريضة الحج، التي تقضي أوقاتا ممتدة في بقاع متعددة ومحددة اتباعا لترتيب أداء المناسك، مما يجعل تطبيق أعلى درجات الاحترازات الصحية أمرا حيويا في غاية الأهمية، لحماية صحة الحجاج وضمان سلامتهم. فقد تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة، وذلك على النحو الآتي:

- إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو 60 ألف حاج، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

- ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

- أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين «محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوما، أو محصن متعاف من الإصابة».

موعد التسجيل

إلى ذلك، كشفت وزارة الحج والعمرة ، أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل لأداء مناسك حج هذا العام من المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك ابتداءً من الساعة 1:00 مساء اليوم الأحد، ويستمر حتى الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت الوزارة أن التسجيل متاح خلال كامل الفترة، ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر، وسيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة القادم 18 يونيو الموافق 15 ذو القعدة.