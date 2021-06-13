شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأة بمجمع تجاري في الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الظهران بالتعاون مع اللجنة المشتركة المكونة من شرطة الظهران وصحة الشرقية ومكتب العمل جولات ميدانية مكثفة على أحد المجمعات التجارية للتأكد من امتثاله للإجراءات الوقائية، ونتج عنها تحرير 3 مخالفات وإغلاق منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت البلدية مواصلة جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الاحترازية للحد من انتشار الجائحة، مهيبة بالجميع ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية، وشددت على عدم التهاون حيال أي مخالفة، حرصا على السلامة العامة للجميع.