شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مطعم خالف «الاحترازات» خلال افتتاحه بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية المشكلة من وزارة التجارة وأمانة محافظة الأحساء وشرطة المحافظة، مطعما كبيرا خالف الإجراءات الاحترازية المعتمدة لمكافحة فيروس كورونا ، خلال حفل افتتاحه، وذلك بعدد حضور فاق الطاقة الاستيعابية للموقع.

وجرى استدعاء صاحب المطعم الواقع شرق محافظة الأحساء لضرورة استكمال الإجراءات النظامية حيال مخالفته.

وذكرت مصادر ببلدية الجفر، أنه تم تسجيل مخالفة بحق المطعم وغرامة 10 آلاف ريال، كما رصد مخالفات للتدابير الوقائية المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامة لعدد من الحضور، في حين تواصل الجهات الحكومية الأخرى التعامل مع المخالفة بحكم الاختصاص.

وكانت قد انتشرت مقاطع فيديو وصور عبر منصات التواصل لافتتاح المطعم، الذي أظهر وجود أعداد كبيرة من الحضور دون التقيد بالإجراءات الاحترازية.