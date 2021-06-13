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متابعة الالتزام بالتدابير في سكن العمالة

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الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الظهران جولات رقابية على سكن العمال للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس .

وشنت البلدية جولاتها بالتعاون مع اللجنة المشتركة المكونة من شرطة الظهران ومكتب العمل ووزارة الصحة، وذلك ضمن حملاتها لمواجهة المخالفات المتعلقة بالجائحة.

وشددت البلدية على الجميع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، والحرص على التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار العدوى، وحرصا على سلامة الجميع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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