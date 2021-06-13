شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة الالتزام بالتدابير في سكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الظهران جولات رقابية على سكن العمال للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا

وشنت البلدية جولاتها بالتعاون مع اللجنة المشتركة المكونة من شرطة الظهران ومكتب العمل ووزارة الصحة، وذلك ضمن حملاتها لمواجهة المخالفات المتعلقة بالجائحة.

وشددت البلدية على الجميع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، والحرص على التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار العدوى، وحرصا على سلامة الجميع.