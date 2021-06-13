شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة نصف طن فواكه وخضراوات «فاسدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت بلدية وسط القطيف، 500 كيلو جرام من الفواكه والخضراوات التالفة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، قبل تسويقها. يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية التي قامت بها البلدية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع للتأكد من سلامة الأغذية.

وأكدت البلدية مصادرة كامل الكمية قبل تسويقها، واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالف.

وأشارت إلى مواصلتها أعمالها الرقابية بالأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية.