شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة التشوه البصري بشوارع مليجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية مليجة ممثلة في إدارة الخدمات قسم الصيانة أعمال طلاء وصيانة الأرصفة وذلك ضمن معالجة التشوه البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري. فيما واصلت أعمال النظافة في مركز انطاع، وذلك بإزالة الحشائش، ضمن أعمالها في معالجة التشوه البصري.

ونفذت بلدية اللهابة، أعمال الإصحاح البيئي، عبر تعقيم وتطهير حاويات النظافة بالشوارع والساحات. كما واصل قسم الخدمات، التابعة لبلدية الصرار، أعماله في إزالة المخلفات في الأحياء السكنية بالصرار والمراكز التابعة لها.

وعززت البلديات الجولات الرقابية على صوالين الحلاقة والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات بعدم الانتظار داخل الصالون والتقيد بالحجوزات المسبقة للوقاية من فيروس كورونا.