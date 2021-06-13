شكرا لقرائتكم خبر عن إثراء موهبة 168 طالبا وطالبة بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يخوض 168 موهوبا وموهوبة جملة من المهارات الإبداعية لمدة ثلاثة أسابيع في رحاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك ضمن فعاليات برنامج موهبة الإثرائي بالجامعة والذي ينطلق اليوم الأحد للعام الرابع على التوالي.

وأوضح المشرف العام على البرنامج د. محمد الكثيري أن التعاون المثمر بين الجامعة وموهبة مستمر انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي يحظى به الموهوبون في المملكة، ومن ذلك تضمين اكتشاف الموهوبين ورعايتهم في وثيقة سياسة التعليم في المملكة، واستثمارا للإمكانات والطاقات والخبرات المتوافرة في الجامعة في مجالات دعم وتدريس الموهوبين، وأشار إلى إقامة البرنامج مع اتخاذ التدابير الوقائية على أعلى المستويات لضمان صحة وسلامة المشاركين وبما يحقق أهداف البرنامج ويواكب متطلبات العصر.

وأضاف أن الفعاليات تتضمن عددا من البرامج الإثرائية لـ 84 طالبا و84 طالبة واعدين بالموهبة، يتلقون خلالها المعرفة والخبرات العلمية المتقدمة التي تتحدى قدراتهم وتنمي مهاراتهم وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها. ويشارك نحو 70 شخصا في الإشراف العلمي والإداري والتدريب المهاري والمتطوعين مع التزام كامل بتطبيق بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا.