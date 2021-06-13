شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للأتربة وحرارة مرتفعة حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حتى نهاية الأسبوع الجاري مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، بسرعة رياح تصل إلى أكثر من 60 كم/‏ساعة برياح شمالية - شمالية غربية مع ارتفاع في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية.

حرارة شديدة

وقال محلل المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إن نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار سيستمر حتى نهاية الأسبوع القادم بسرعة تصل إلى 60 كم/‏ساعة على المنطقة الشرقية، خلال فترة النهار بسبب الغبار المثار خاصة في الطرق السريعة، في حين تكون درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، مع تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كيلومتر خاصة خارج المدن وفي الطرق السريعة، إضافة إلى أن فصل الصيف سيكون شديد الحرارة خصوصاً على المنطقة الشرقية حيث تلامس الحرارة 50 درجة مئوية على العديد من المحافظات.

سحب رعدية

وأضاف «العقيل»: اليوم الأحد يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كم/‏ساعة على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار. كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، والقصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك. في حين يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان. كما يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.

توقف الصيد

ومن جهة أخرى، أوقفت إدارة حرس الحدود منذ يومين إصدار تراخيص الإبحار لكافة مراكب الصيد العاملة بمرافئ المنطقة الشرقية على خلفية هبوب الرياح الشديدة المسيطرة على المنطقة منذ نهاية الأسبوع الماضي. وأكد صيادون، أن غالبية المراكب الراسية في مرافئ المنطقة الشرقية لم تتحرك منذ يومين تقريبا، بسبب الرياح الموسمية «الشمالية». وذكروا أن إدارة حرس الحدود تعمد لتجميد إصدار التراخيص مع هبوب الرياح الشديدة، كإجراء احترازي وعدم تعريض الصيادين للخطر في عرض البحر.

حيطة وحذر

من جهته، رفع المركز الوطني للأرصاد حالة الإنذار على المنطقة الشرقية، التنبيه المتقدم لأخذ الحيطة والحذر من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية من رياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مصحوبة بتدنٍ في الرؤية الأفقية تصل إلى شبه انعدام في الرؤية. وأوضح المركز أن سرعة الرياح تصل إلى 66 كيلو مترًا في الساعة.