شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 5 آلاف طن نفايات وأنقاض بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت البلدية أنه جرى تنفيذ العديد من البرامج والحملات لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري داخل محافظة القطيف، وتكثيف أعمال النظافة والتقاط الأوراق والأكياس والنفايات، وإزالة الحشائش وكنسها.
وأشارت إلى استمرار جولاتها الرقابية ضمن نطاق الأحياء السكنية ورفع النفايات الصلبة من خلال بقايا الأشجار والأثاث المنزلي ومخلفات البناء والترميم، إذ يتم نقل جميع المخلفات والتخلص منها بالطرق الوقائية المتبعة.
وشددت على أهمية دور المواطنين والمقيمين في رفع مستوى النظافة بالمنطقة، والارتقاء بها من خلال الإسهام في التخلص السليم والآمن من المخلفات المنزلية والصلبة والمحافظة على النظافة العامة من أجل توفير بيئة صحية آمنة. ودعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو نفايات وأنقاض من خلال مركز 940.
وأنجزت بلدية محافظة القطيف، تركيب 26 لوحة إرشادية بالحدائق والواجهات البحرية بعبارات توعوية للحفاظ على الممتلكات العامة.