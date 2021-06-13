شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 5 آلاف طن نفايات وأنقاض بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة القطيف، 5.363 طنًا من النفايات والأنقاض، إضافةً إلى تعقيم 27.400 متر مربع من الأرصفة، وكنس آلي لـ 9.280 كيلو مترًا من الطرق، وتطهير 3.622 حاوية. جاء ذلك خلال شهر مايو الماضي، ضمن جهود البلدية المتواصلة في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وأوضحت البلدية أنه جرى تنفيذ العديد من البرامج والحملات لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري داخل محافظة القطيف، وتكثيف أعمال النظافة والتقاط الأوراق والأكياس والنفايات، وإزالة الحشائش وكنسها.

وأشارت إلى استمرار جولاتها الرقابية ضمن نطاق الأحياء السكنية ورفع النفايات الصلبة من خلال بقايا الأشجار والأثاث المنزلي ومخلفات البناء والترميم، إذ يتم نقل جميع المخلفات والتخلص منها بالطرق الوقائية المتبعة.

وشددت على أهمية دور المواطنين والمقيمين في رفع مستوى النظافة بالمنطقة، والارتقاء بها من خلال الإسهام في التخلص السليم والآمن من المخلفات المنزلية والصلبة والمحافظة على النظافة العامة من أجل توفير بيئة صحية آمنة. ودعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو نفايات وأنقاض من خلال مركز 940.

وأنجزت بلدية محافظة القطيف، تركيب 26 لوحة إرشادية بالحدائق والواجهات البحرية بعبارات توعوية للحفاظ على الممتلكات العامة.