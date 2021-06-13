محمد بن مسعود - الدمام - حذرت النيابة العامة من الاستجابة لرسائل الاحتيال المالي التي تهدف إلى سرقة بياناتك وأموالك. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": حفاظك على أرقامك وبياناتك السرية البنكية دليل على وعيك، وشددت على عدم التردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص؛ لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية. النيابة العامة النيابة العامة 13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 01:37 AM النيابة العامة تحذر من رسائل الاحتيال المالي .. هذه هي أهدافها الخبيثة النيابة العامة تحذر من رسائل الاحتيال المالي .. هذه هي أهدافها الخبيثة حذرت النيابة العامة من الاستجابة لرسائل الاحتيال المالي التي تهدف إلى سرقة بياناتك وأموالك. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": حفاظك على أرقامك وبياناتك السرية البنكية دليل على وعيك، وشددت على عدم التردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص؛ لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية. الكلمات المفتاحية ، النيابة العامة تحذر من رسائل الاحتيال المالي .. هذه هي أهدافها الخبيثة ،

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