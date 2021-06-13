شكرا لمتابعة خبر عن مواطن تعرض لسوء الاستقبال بمطعم شهير: دفعت ضعف الفاتورة حتى لا يساء لأي سعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

على خلفية تعرض مواطن لسوء الاستقبال بأحد المطاعم الشهيرة في دبي، كشف المواطن "مشعل الشريف" تفاصيل الواقعة.

وقال الشريف خلال برنامج "ياهلا": "توجهت للمطعم الشهير وعند دخولي أنا وزملائي، موظفة الاستقبال كان استقبالها غريب، طلبنا منها طاولة لأربع أشخاص وضعت لنا طاولة في مدخل المطعم الداخلين والخارجين من المطعم يمرون عليها رغم وجود طاولات أخرى متاحة".

وتابع: "عند طلب نقلنا لطاولة أخرى ردت الموظفة بأسلوب غير لائق، فيه تهجم، وبعدها تم نقلنا لطاولة أخرى، وطلبنا الطلبات وشرحنا الموقف لنادل المطعم، فذهب بدوره للمدير وشرح له الموقف".

وأضاف: "النادل كان متفاجئا من ردة فعل مدير المطعم الذي لم يحرك ساكنا، وأول ما وصل الطعام أنا تضايقت من الموقف ولم أرغب في تناول الطعام، وكذلك أصدقائي لم يرغبوا بالأكل".

واستكمل: "جاء أحد العاملين واستغرب من عدم بدئنا في تناول الطعام، ثم سألنا هل أنتم سعوديون، وإذا ما عندكم فلوس ما تدفعون".

واستطرد قائلا: "الأمر أثار حفيظتي ورغم أن معي مبلغ مالي بالدرهم والريال، تعمدت الدفع بالريال ضعف المبلغ المذكور في الفاتورة، بغرض الاعتراض بطريقة راقية، وتوصيل رسالة حتى لا يساء لأي سعودي".

وكانت "صدى" قد نشرت قبل يومين عن شكوى المواطن من المطعم المذكور، حيث اعترض على سوء المعاملة بدفع ضعف المبلغ المطلوب دون تناول الطعام، قائلا: " الحساب 793 وهذه 1500 هدية، ما لمسنا الأكل ونعترض على اسلوب التعامل السيء بالمطعم".