شكرا لمتابعة خبر عن مستشار زكوي: جميع الخاضعين للقيمة المضافة تطبق عليهم "الفاتورة الإلكترونية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن جميع الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ستطبق عليهم لائحة "الفاتورة الإلكترونية" .

وأوضح الحربي أنه ابتداء من 4 ديسمبر 2021 ، ستبدأ المرحلة الأولى، ومتطلباتها أن يكون هناك نظام إلكتروني متصل بالانترنت يكشف التلاعب.

وأضاف: "يجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية من خلال هذا النظام الإلكتروني الذي يحتوي على برامج محاسبية معترف بها في المملكة، ولن نقبل صرف أي فاتورة خارج هذا النظام الإلكتروني،".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستكون في يناير 2023، قائلا: "أخذنا في الحسبان أننا نتعامل مع شركات مختلفة والمرحلة الثانية ستكون على أجزاء لكل جزء منها متطلبات تقنية خاصة، وسنمهل المكلفين حسب كل فئة فترة 6 أشهر قبل تجهيز المتطلبات التي نحتاجها".