شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إمكانية استخدام الطاقة الشمسية كحل جذري لارتفاع فواتير الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الدكتور سلطان بن جزيان، أستاذ العمارة المستدامة بجماعة "الإمامة"، عن إمكانية استخدام الطاقة الشمسية كحل جذري وعملي واقتصادي خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء.

وقال "سلطان" أن وجود الطاقة الشمسية سيدعم ويخفض الفواتير الشهرية للأسر ويمكن الاستفادة منها بشكل كامل فهى تتجه إلى التغذية المباشرة ونستفيد منها خلال ساعات النهار، بحسب ما صرح لقناة "Mbc".

وأضاف: "يحتاج نظام الطاقة الشمسية إلى وجود مساحة كافية ونوعية الألواح يمكن استبدالها بمعدل 10 سنوات وعمرها الافتراض يصل لـ 30 سنة".

أما عن إمكانية استخدام الأسر لهذه المنظمومة، قال "بن جزيان": "أعتقد من الصعب الاستفادة من منظومة الطاقة الشمسية نظرًا للمساحة ووجود عدد من الأسرالمختلفة في مبنى واحد فلا يوجد تنظيم استهلاك يجمع بينهم".

وتابع: "في حالة كان الأسرة تمتلك منزل خاص بها ووجود مساحة كافية فهنا الطاقة الشمسية يكون مناسب لها لأنها تعرف استهلاكها من الكهرباء وسيكون طريقة تنظيمية لها".