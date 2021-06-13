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بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغاً بلدياً

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

عالجت بلدية محافظة رجال ألمع 246 بلاغاً بلدياً متنوعاً ، وذلك عبر المنصة الرقمية لتلقي البلاغات على الرقم 940 خلال شهر مايو .

وأوضح رئيس البلدية الأستاذ "سعيد بن علي آل مصمع" أن البلاغات التي تمت مباشرتها تنوعت ما بين رفع للنفايات وصيانة للطرق والحدائق وأعمال الإنارة والكهرباء ، مبيناً أنه تمت معالجة 77 بلاغاً متعلقاً بأعمال النظافة ، إضافة إلى معالجة 115 بلاغاً لصيانة الطرق و36 أخرى تتعلق بالكهرباء وأعمال الإنارة على الطرق والأحياء السكنية والعديد من البلاغات الأخرى .

وأضاف "آل مصمع" أن البلدية تعمل على سرعة معالجة البلاغات البلدية فور تلقيها بما يسهم في إزالة أسبابها ، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي طارئ على رقم 940 المخصص لتلقي البلاغات البلدية .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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