28 فرقة ميدانية لتقديم لقاح كورونا لكبار السن بالمنازل في جازان

الرياض - محمد عبدالله - خصصت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان ممثلة بإدارة المراكز الصحية 28 فرقة صحية ميدانية تعمل على تنفيذ جولات وزيارات منزلية، لتقديم خدمة لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" لكبار السن.

وأوضحت صحة جازان أن الفرق الصحية بدأت في تنفيذ زياراتها الميدانية اليومية، لتقديم اللقاح ضد فيروس كورونا للمستفيدين ممن تفوق أعمارهم "60" عاماً وفق معايير محددة تضمن تقديم الخدمة للمستفيدين في منازلهم.

وأكدت حرصها على استمرارية التوسع في تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا لتشمل المواطنين والمقيمين بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.